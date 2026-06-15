Подросток и 38-летний мужчина пострадали в ДТП в Красносулинском районе Ростовской области

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В аварии в Красносулинском районе Ростовской области пострадали 38-летний водитель и 15-летний подросток.По предварительной информации, 28-летний водитель «Шкоды Фабия» не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся со «Шкодой Суперб». От удара «Фабию» отбросило на «Хендай Акцент» под управлением 36-летнего водителя.В результате ДТП пострадали водитель «Шкоды Фабия», а также 15-летний пассажир «Шкоды Суперб», сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.