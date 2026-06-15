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На Дону за неделю потушили 49 пожаров

На Дону за неделю потушили 49 пожаров

На Дону за неделю потушили 49 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В одном из пожаров удалось спасти человека, но двое погибли. Также были потушены девять возгораний сухой растительности на площади 0,08 гектара и пять лесных пожаров.

Сотрудники МЧС 38 раз ликвидировали последствия ДТП, в них спасены 10 человек.

На водных объектах произошло семь происшествий, в которых погибли шесть человек. Одного дончанина все же удалось спасти.
Фото: ГУ МЧС по РО
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