Улицу Портовую в Ростове отремонтируют за 12,4 млн рублей



В Ростове планируют отремонтировать дорогу на улице Портовой. На работы потратят 12 436 727 рублей. Такую информацию на сайте госзакупок разместила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры донской столицы. Из бюджета Ростова-на-Дону выделят чуть больше 124 тысяч рублей, остальные средства возьмут из бюджета области.



Подрядчик должен будет снять старое дорожное покрытие и заменить его на новое. Также следует заменить крышки люков и нанести свежую разметку из термопластика. Ремонт дороги нужно закончить до 15 ноября. К работам необходимо приступить сразу после подписания контракта.



Победителя конкурса определят с помощью электронного аукциона 11 октября. Приём заявок завершится стуками ранее.