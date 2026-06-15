Экс-тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко вывел «Текстильщик» в Первую лигу

Фото: ФК «Ростов»

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко вывел ивановский «Текстильщик» в Первую лигу. В следующем сезоне его команда сыграет в Первой лиге.В заключительном 18-м туре Второй лиги группы «Золото» дивизиона «А» «Текстильщик» обыграл со счетом 2:0 «Иртыш» из Омска. Таким образом, команда Дмитрия Кириченко финишировала на второй позиции турнирной таблицы, набрав 32 очка.Напомним, Дмитрий Кириченко работал ассистентом главного тренера в «Ростове» в период с 2014 по 2017 годы. В качестве игрока он провел 173 встречи за донской клуб, отметившись 52 голами и 10 ассистами. Российский 49-летний специалист работает в «Текстильщике» в качестве главного тренера с весны 2024 года.