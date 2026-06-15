В Ростовской области за год выросло число случаев опасной паразитарной инфекции

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В 2025 году в Ростовской области зафиксирован рост заболеваемости эхинококкозом. Эта редкая, но крайне опасная паразитарная инфекция поражает внутренние органы человека, требуя незамедлительного лечения во избежание тяжелых последствий.Эхинококкоз вызывается паразитическими червями, которые, попадая в организм, образуют в печени или легких кисты. Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к необратимым изменениям, инвалидности и даже смерти.По данным Роспотребнадзора, в 2025 году диагноз «эхинококкоз» подтвердился у 15 жителей региона. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано всего 7 случаев.Большая часть инфицированных – восемь человек – проживает в Ростове-на-Дону. По одному случаю заболевания выявлено в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в городах Батайск и Новошахтинск.За последние пять лет общее число случаев эхинококкоза в Ростовской области составило 39. Из них 17 случаев приходятся на долю областного центра.