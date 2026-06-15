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Донские власти назвали плановые даты даты завершения работ на сетях тепло- и водоснабжения. Об этом на оперативном совещании с правительством говорил губернатор региона Юрий Слюсарь.В настоящее время без горячей воды остаются жители Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов Ростова-на-Дону, где проводятся плановые профилактические ремонты. Их завершение ожидается 6 июля. Губернатор отметил, что порой сроки таких работ нарушаются, что вызывает дополнительное недовольство жителей.Кроме того, ряд домов по-прежнему остаются без коммуникаций по причине износа теплосетей и возникновения аварийных ситуаций. Подачу водоснабжения в таких случаях планирую восстановить 19 июня.Такая ситуация произошла на Вертолетном поле в Ростове. Там горячую воду отключили еще 12 мая для подготовки к отопительному сезону. После временного включения 5 июня вода вновь пропала на следующий день. Свыше 40 домов микрорайона остались без горячей воды еще на пару дней из-за проблем на трубопроводе по улице Проселочной.Отдельное внимание было уделено проблемам водоснабжения в районах области. Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко сообщил, что в поселке Зимовники подача воды была приостановлена в связи с аварией на трансформаторной подстанции. Ожидается, что система войдет в штатный режим работы 16 июня.