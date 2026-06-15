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За минувшие сутки в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек

За минувшие сутки в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области за минувшие сутки, 14 июня, в происшествии на воде погиб человек. Об этом информирует ГУ МЧС России.

О том, где произошла трагедия, не сообщается.

Кроме того, по данным оперативной сводки, донские спасатели за прошедшее воскресенье потушили четыре техногенных пожара и ликвидировали последствия восьми ДТП, в которых спасли девять человек.

Для устранения происшествий привлекались 136 человек и 34 единицы техники.
Фото: Дондей.
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