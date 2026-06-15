За минувшие сутки в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек
В Ростовской области за минувшие сутки, 14 июня, в происшествии на воде погиб человек. Об этом информирует ГУ МЧС России.
О том, где произошла трагедия, не сообщается.
Кроме того, по данным оперативной сводки, донские спасатели за прошедшее воскресенье потушили четыре техногенных пожара и ликвидировали последствия восьми ДТП, в которых спасли девять человек.
Для устранения происшествий привлекались 136 человек и 34 единицы техники.