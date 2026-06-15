За минувшие сутки в происшествии на воде в Ростовской области погиб человек

Фото: Дондей.

В Ростовской области за минувшие сутки, 14 июня, в происшествии на воде погиб человек. Об этом информирует ГУ МЧС России.О том, где произошла трагедия, не сообщается.Кроме того, по данным оперативной сводки, донские спасатели за прошедшее воскресенье потушили четыре техногенных пожара и ликвидировали последствия восьми ДТП, в которых спасли девять человек.Для устранения происшествий привлекались 136 человек и 34 единицы техники.