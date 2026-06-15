Жителя Ростовской области отправили в СИЗО по подозрению в зверском убийстве друга

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В Новошахтинске произошло зверское убийство. Пьяный мужчина забил до смерти топором приятеля, а потом закопал его тело во дворе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.Трагедия разыгралась в феврале 2026 года. По данным следствия, двое знакомых проводили время вместе, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в ожесточенную потасовку. В пылу агрессии один из мужчин схватил топор и нанес своему оппоненту множественные удары. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Испугавшись последствий, преступник решил избавиться от тела, закопав его на территории собственного двора. Однако, вскоре правоохранительные органы вышли на его след. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.Постановлением Новошахтинского районного суда Ростовской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 августа 2026 года.