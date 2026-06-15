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Донские выпускники 15 июня пишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку (письменная часть).Для получения аттестата по биологии нужно набрать минимум 36 баллов, для поступления в вуз — 40 баллов. Минимальное количество баллов по географии — 37, для поступления в университет нужно набрать 40 баллов. Чтобы получить школьный аттестат по иностранному языку, необходимо набрать минимум 22 балла, для поступления в институт — 40 баллов. Письменная и устная части экзамена по иностранному языку оцениваются комплексно.Согласно статистике на 2026 год, обществознание стало самым популярным предметом среди школьников — его выбрали 41% учеников. Далее следуют информатика и физика (по 21%), биология (19%), история и химия (14%), замыкает список английский язык (10,3%).Более 17 тысяч школьников зарегистрировались для участия в ЕГЭ. На данный момент позади уже половина экзаменов. Результаты по истории, литературе и химии будут опубликованы 17 июня. Экзамены продлятся до 19 июня.