Волгоградская компания попала в РНП из-за срыва обработки в ростовской больнице

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Компанию из Волгограда, занимающуюся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией, включили в РНП. Причиной стало неисполнение обязательств по противоклещевой обработке территории ростовской больницы. Об этом сообщили в ростовском УФАС России.Ситуация возникла в результате расторжения договора между волгоградским подрядчиком и ГБУ РО «Городская поликлиника № 16» в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения ООО «ВЛГ Регион "ДЕЗ Услуги"» должно было ежемесячно проводить противоклещевую обработку на территории поликлиники.Однако, к середине мая текущего года компания так и не начала выполнение своих обязанностей, игнорируя запросы со стороны заказчика. Такая позиция вынудила руководство поликлиники № 16 принять решение об одностороннем расторжении договора. После этого инцидента медицинское учреждение обратилось в антимонопольную службу.В начале июня 2026 года по результатам рассмотрения дела ООО «ВЛГ Регион "ДЕЗ Услуги"» было внесено в РНП. Это налагает на компанию двухлетний запрет на участие в государственных закупках, который продлится до июня 2028 года.