На ремонт одной улицы в Ростове-на-Дону потратят 16 млн рублей



Более 16 миллионов рублей потратят в Ростове-на-Дону на ремонт одной улицы. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города разместила такую заявку на портале госзакупок.



Средства берут из бюджета Ростова. Работы будут проводиться на улице Новгородской. Ремонт нужно провести с момента подписания контракта до 1 июня 2020 года.



В техническом задании сказано, что подрядчик должен заменить дорожное покрытие, установить новые люки, обновить дорожную разметку.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 26 апреля. На следующий день пройдёт аукцион в электронной форме.