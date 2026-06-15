Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В ЦСКА высказались о тренерских качествах Романа Адамова

В ЦСКА высказались о тренерских качествах Романа Адамова

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о Романе Адамове, который присоединился к стану красно-синих, перейдя из «Ростова».

Роман Адамов покинул донской клуб и вошел в тренерский штаб ЦСКА в начале июня. В московском клубе 43-летний специалист будет отвечать за работу нападающих.

Дмитрий Игдисамов признался, что активно следит за индивидуальной работой Романа Адамова с игроками со времен «Строгино» с 2021 года.

- Вы помните его как чемпиона России в составе «Рубина» и лучшего бомбардира чемпионата. Я же знаю его как начинающего тренера с очень интересными методиками и сильными организаторскими способностями, - добавил Игдисамов.

Отметим, Роман Адамов родился в Белой Калитве. В стане желто-синих в качестве игрока российский нападающий провел пять лет. После завершения игровой карьеры специалист занимал в донском клубе должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика