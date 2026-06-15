Штормовой ветер стал причиной отмены вечерней разводки ростовского моста

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Вечернюю разводку ж/д моста в Ростове-на-Дону 15 июня отменили из-за погодных условий. По данным администрации портов Азовского моря, причиной стала сильная ветровая нагрузка — скорость ветра превысила 15 метров в секунду.Традиционно вечерний подъем центрального пролета моста через реку Дон является важной технологической операцией, обеспечивающей возможность прохода крупнотоннажных судов. В отличие от туристических разводок мостов в других городах, например, в Санкт-Петербурге, ростовская переправа выполняет исключительно транспортную и рабочую функцию.Отмена разводки продиктована соображениями безопасности как гидротехнического сооружения, так и проходящих под ним судов в условиях штормового ветра.