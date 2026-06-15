Ближайшие праздничные выходные ждут ростовчан лишь в ноябре и декабре 2026 года

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Ростовчанам напомнили о ближайших праздничных выходных 2026 года. Согласно информации из производственного календаря Минтруда России, приятные новости ожидают ростовчан в ноябре, а ближе к концу года — и перед длительными новогодними праздниками.Главное событие ближайшего ноября — День народного единства, который в 2026 году приходится на среду, 4 ноября. Это означает, что рабочая неделя в начале ноября будет сокращенной. Ростовчане и жители региона будут работать 2, 3 (предпраздничный сокращенный день), 5 и 6 ноября. Счастливчики смогут полноценно отдохнуть 4 ноября (сам праздник), а также провести полноценные выходные 7 и 8 ноября (суббота и воскресенье).Однако, ноябрьские каникулы – это еще не все. Короткая рабочая неделя ожидает россиян и в преддверии Нового года. С 28 по 30 декабря 2026 года рабочие дни будут идти один за другим, а уже с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники, которые позволят как следует отдохнуть и встретить 2027 год.