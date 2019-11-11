На ремонт проспекта Стачки в Ростове потратят 22,5 млн: работы рассчитаны на полгода



В Ростове-на-Дону планируют провести ремонт на проспекте Стачки. На работы выделяют 22,5 миллионов рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Средства берут из федерального, областного и городского бюджетов.



Ремонт проведут на участке между улицами Труженников и Зорге. Работы рассчитаны на период с 15 января по 20 июня 2020 года. Подрядчик должен заменить дорожное покрытие, обновить бордюры, люки и разметку на проезжей части.



У жителей Ростова возникает вопрос: не станет ли ремонт причиной пробок? На проспекте Стачки в часы пик образуются заторы, особенно если происходит ДТП. Тогда в считанные минуты на дороге скапливаются сотни автомобилей. Ремонтные работы могут только усугубить ситуацию.