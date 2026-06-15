Жителям Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах до 2 июля

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В целях обеспечения пожарной безопасности, региональное министерство природных ресурсов и экологии продлило запрет на посещение лесов для жителей и гостей Ростовской области. Ограничение будет действовать до 2 июля 2026 года.Данный запрет распространяется не только на пеших посетителей, но и на водителей. Проезд на любом виде транспорта по территории лесных массивов региона будет ограничен. Исключение предусмотрено только для служебного транспорта, задействованного в ликвидации лесных пожаров, работе спасательных служб и проведении патрулирований.Напомним, что для усиления мер пожарной безопасности на въездах в лесные зоны уже установлены шлагбаумы и информационные стенды, напоминающие о действующих ограничениях. Специалисты министерства продолжают регулярно патрулировать лесные территории для предотвращения возгораний и оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Министерство природных ресурсов и экологии призывает граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.