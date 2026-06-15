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Детеныш китайского оленя мунтжака впервые родился в Ростовском-на-Дону зоопарке

Детеныш китайского оленя мунтжака впервые родился в Ростовском-на-Дону зоопарке
Впервые за всю историю существования Ростовского-на-Дону зоопарка на свет появился детеныш китайского оленя мунтжака. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Китайские мунтжаки, известные своей скрытностью и уникальными особенностями, впервые появились в Ростовском зоопарке летом 2025 года. Пара этих необычных животных, названных Мэй и Мин, была привезена из парка «Малинки». И вот, спустя год, семья пополнилась долгожданным потомством – малыш родился в конце мая.

Новорожденный мунтжак, как и положено виду, прозванному «духом скрытности», очень редко показывается на публике. Заботливые родители чутко оберегают свое чадо. Сотрудники зоопарка пока не смогли определить пол малыша, поскольку для этого необходимо дождаться проявления первых половых признаков. Как пояснили специалисты, брать детеныша в руки для осмотра нельзя, чтобы не беспокоить его и родителей.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк, Марина Фомичева
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