Футболист «Ростова» Даниил Уткин ушел из «Торпедо»

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин покинул «Торпедо» по завершении аренды.Хавбек «Ростова» Даниил Уткин ушел из московского «Торпедо» после завершения арендного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе черно-белых.Даниил Уткин защищал цвета «Торпедо» с зимы 2026 года. В составе московского клуба он отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 13 матчах.Контракт между донским клубом и 26-летним полузащитником рассчитан до лета 2027-го. Первую половину минувшего сезона Даниил Уткин провел в «Балтике» из Калининграда. Рыночная цена игрока, по информации портала Transfermarkt, равна 1,5 миллиона евро.