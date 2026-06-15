Футболист «Ростова» Даниил Уткин ушел из «Торпедо»
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин покинул «Торпедо» по завершении аренды.
Хавбек «Ростова» Даниил Уткин ушел из московского «Торпедо» после завершения арендного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе черно-белых.
Даниил Уткин защищал цвета «Торпедо» с зимы 2026 года. В составе московского клуба он отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми пасами в 13 матчах.
Контракт между донским клубом и 26-летним полузащитником рассчитан до лета 2027-го. Первую половину минувшего сезона Даниил Уткин провел в «Балтике» из Калининграда. Рыночная цена игрока, по информации портала Transfermarkt, равна 1,5 миллиона евро.