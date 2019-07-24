В Ростове изменится схема движения трамваев из-за проблем с ливневками



Фото: http://img.ttransport.ru

Из-за проблем с ливневой канализацией в Ростове изменится схема движения трамваев. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Сложности возникли с ливневкой на проспекте Будённовском. В связи с этим рельсовый транспорт не будет ходить 26 июля по проспекту. Временно приостанавливается работа маршрута № 6 Главный ж/д вокзал – Сельмаш.



Маршрут № 1 будет организован по временной схеме до конечной остановки «Лендворец». Схема движения будет следующей: Лендворец – Сиверса – Максима Горького – Театральный – Закруткина – площадь Толстого – (ул. 28-я Линия – ул. Ченцова) / ул. 26-я Линия – госпиталь ветеранов ВОВ.



Трамвай № 4 будет ходить по маршруту: Лендворец – Сиверса – Максима Горького —Ченцова – 14-я Линия – 1-й Конной Армии – Сельмаш.

Трамвай № 7 будет ходить до конечной остановки «Улица Текучёва»: улица Чукотская – улица Мичурина – улица Осипенко – улица Калинина – улица 2-я Кольцевая – улица Ясная – улица Скачкова – улица Дальневосточная – улица Гусева – переулок Перовский – улица Собино – улица Депутатская – Лендворец – проспект Сиверса – улица Максима Горького – переулок Крепостной – (улица Текучева / улица Черепахина – переулок Нахичеванский) – к/ст «Улица Текучева».



Движение трамваев на проспекте Будённовском планируется восстановить 26 июля.