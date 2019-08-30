В Ростове временно изменена схема движения двух трамваев
Фото: trams.ru
В Ростове на время изменилась схема движения трамваев, следующих на Сельмаш. Речь идёт о маршрутах № 4 и № 10.
Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», изменения связаны с работами водоканала на улице 1-й Конной Армии.
Временно трамвай № 4 будет ходить по маршруту: Главный ж/д вокзал – улица Станиславского – проспект Буденновский – улица Максима Горького – переулок Крепостной – (Текучева / Черепахина — переулок Нахичеванский) - улица Текучева.
Трамвай № 10 проследует по схеме: площадь Мичурина (площадь Тружеников - ЗЖМ) – улица Осипенко – улица Калинина – улица 2-я Кольцевая – улица Ясная – улица Скачкова – улица Дальневосточная – улица Гусева – переулок Перовский – улица Собино – улица Депутатская – Лендворец – проспект Сиверса – улица Максима Горького – переулок Крепостной – (Текучева /Черепахина — переулок Нахичеванский) – улица Текучева.