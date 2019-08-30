Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове временно изменена схема движения двух трамваев

В Ростове временно изменена схема движения двух трамваев
Фото: trams.ru
В Ростове на время изменилась схема движения трамваев, следующих на Сельмаш. Речь идёт о маршрутах № 4 и № 10.

Как сообщает портал «Ростовский городской транспорт», изменения связаны с работами водоканала на улице 1-й Конной Армии.
Временно трамвай № 4 будет ходить по маршруту: Главный ж/д вокзал – улица Станиславского – проспект Буденновский – улица Максима Горького – переулок Крепостной – (Текучева / Черепахина — переулок Нахичеванский) - улица Текучева.

Трамвай № 10 проследует по схеме: площадь Мичурина (площадь Тружеников - ЗЖМ) – улица Осипенко – улица Калинина – улица 2-я Кольцевая – улица Ясная – улица Скачкова – улица Дальневосточная – улица Гусева – переулок Перовский – улица Собино – улица Депутатская – Лендворец – проспект Сиверса – улица Максима Горького – переулок Крепостной – (Текучева /Черепахина — переулок Нахичеванский) – улица Текучева.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.