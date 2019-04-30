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В Ростове изменится схема движения трамваев № 1 и № 4

В Ростове изменится схема движения трамваев № 1 и № 4
Фото: Skyscrapercity.com
В Ростове изменится маршрут движения трамваев № 1 и № 4. Схема меняется в связи с началом реконструкции улицы Станиславского на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко.

С 10 мая трамвайный маршрут № 1 Гл. ж/д вокзал – госпиталь будет организован по следующей схеме: госпиталь – улица 26-я Линия – площадь Толстого – улица Закруткина – проспект Театральный – улица Максима Горького – проспект Буденновский – улица Станиславского – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – Гл. ж/д вокзал – Привокзальная площадь – проспект Сиверса – улица Станиславского – проспект Буденновский – улица Максима Горького – проспект Театральный – улица Закруткина – площадь Толстого – улица 28-я Линия – улица Ченцова – Госпиталь.

Трамвай № 4 Гл. ж/д вокзал – Сельмаш пойдёт по маршруту: Сельмаш – улица 1-й Конной Армии – 14-я Линия – улица Ченцова – улица Максима Горького – Буденновский проспект – улица Станиславского – проспект Сиверса – Привокзальная площадь – Гл. ж/д вокзал – Привокзальная площадь – проспект Сиверса – улица Станиславского – проспект Буденновский – улица Максима Горького – улица Ченцова – 14-я Линия – улица 1-й Конной Армии – Сельмаш.

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