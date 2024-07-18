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В Ростове из кранов потек «живой квас» на Вятской

В Ростове из кранов потек «живой квас» на Вятской
18 июля жители Ростова сообщили в социальных сетях о том, что из кранов в их домах на улице Вятской полилась жидкость с неприятным запахом коричнево-зелёного цвета, похожая на популярный летний напиток.

Люди возмущены этой ситуацией, поскольку у них неделями нет воды, а когда она появляется, то только в таком виде.

- Сколько можно это терпеть! Как мыться в этой жиже? - добавила Татьяна Т.

Пока же жильцам приходится тратить деньги на покупку воды, чтобы хотя бы умыться и помыть руки чистой водой.
Фото: Соцсети
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