В Ростове из кранов потек «живой квас» на Вятской

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18 июля жители Ростова сообщили в социальных сетях о том, что из кранов в их домах на улице Вятской полилась жидкость с неприятным запахом коричнево-зелёного цвета, похожая на популярный летний напиток.Люди возмущены этой ситуацией, поскольку у них неделями нет воды, а когда она появляется, то только в таком виде.- Сколько можно это терпеть! Как мыться в этой жиже? - добавила Татьяна Т.Пока же жильцам приходится тратить деньги на покупку воды, чтобы хотя бы умыться и помыть руки чистой водой.