Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на качество воды

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В Каменске-Шахтинском Ростовской области из кранов течёт вода зелёного цвета с неприятным запахом. Об этой проблеме местные жители сообщили в социальных сетях 29 мая.По словам людей, в домах микрорайона Шахтёрского вода с запахом канализационных отходов течёт с самого утра.- Шла светлая вода, но был очень сильный запах канализации. Затем в 8:30 вода стала чёрной и отвратительно пахла, — пожаловалась Галина М. Она пыталась дозвониться в аварийную службу и водоканал, но безрезультатно.Местные жители опасаются мыть в такой воде руки, а уж тем более использовать ее для приготовления еды. Люди дополнительно тратят деньги на чистую воду. Кроме того, за эту окрашенную жидкость с неприятным запахом каменчанам придется с июля платить 160 рублей за кубометр.Отметим, что с подобной проблемой люди сталкиваются ежедневно во всех районах города. Несмотря на бесконечные жалобы на качество воды, власти города не реагируют на них.