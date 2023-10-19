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В Ростове на 2-ой Краснодарской из кранов течет грязная вода

В Ростове на 2-ой Краснодарской из кранов течет грязная вода
Жители Ростова выразили свое недовольство качеством воды. Горожане заявили о проблеме в социальных сетях 19 октября.

Люди говорят, что в доме №157/1 на улице 2-ой Краснодарской уже месяц из кранов течет грязная жидкость. Сотни людей не могут нормально принять ванну, помыть посуду и приготовить пищу. При этом от самой воды исходит крайне неприятный запах.

С похожей ситуацией столкнулись жители других районов Ростова. На качество питьевой воды пожаловались люди в Северном жилом массиве и Нахичевани.
Фото: социальные сети
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