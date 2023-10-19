В Ростове на 2-ой Краснодарской из кранов течет грязная вода

Фото: социальные сети

Жители Ростова выразили свое недовольство качеством воды. Горожане заявили о проблеме в социальных сетях 19 октября.Люди говорят, что в доме №157/1 на улице 2-ой Краснодарской уже месяц из кранов течет грязная жидкость. Сотни людей не могут нормально принять ванну, помыть посуду и приготовить пищу. При этом от самой воды исходит крайне неприятный запах.С похожей ситуацией столкнулись жители других районов Ростова. На качество питьевой воды пожаловались люди в Северном жилом массиве и Нахичевани.