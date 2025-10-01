На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погибли три человека
В Ростовской области на трассе произошло ужасное ДТП с участием фуры. Трагедия случилась 1 октября в Миллеровском районе.
Согласно предварительным данным, водитель «Рендж Ровера» выехал на правую обочину, где стоял припаркованный грузовик. В результате удара внедорожник превратился в груду металлолома.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на месте происшествия погибли водитель, женщина и 10-летний ребенок.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по данному инциденту.