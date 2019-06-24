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В Новочеркасске грузовикам запретят ездить ночью

В Новочеркасске грузовикам запретят ездить ночью
В Новочеркасске ограничат движение грузовиков ночью. Запрет связан с тем, что автомобили производят много шума. С 5 июля большегрузам нельзя будет передвигаться по городским улицам в тёмное время суток. Такую информацию сообщили в администрации Новочеркасска.

Сообщается, что горожане, проживающие в районе вокзала, часто жаловались на шум грузовиков. Они написали соответствующее заявление в комиссию по безопасности городского движения.

После этого большегрузам запретили ездить ночью возле домов №№ 176, 192 и 192А по Баклановскому проспекту и дома № 279 по улице Будённовской. Запрет действует с 21 до 6 часов.

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