В Новочеркасске грузовикам запретят ездить ночью



В Новочеркасске ограничат движение грузовиков ночью. Запрет связан с тем, что автомобили производят много шума. С 5 июля большегрузам нельзя будет передвигаться по городским улицам в тёмное время суток. Такую информацию сообщили в администрации Новочеркасска.



Сообщается, что горожане, проживающие в районе вокзала, часто жаловались на шум грузовиков. Они написали соответствующее заявление в комиссию по безопасности городского движения.



После этого большегрузам запретили ездить ночью возле домов №№ 176, 192 и 192А по Баклановскому проспекту и дома № 279 по улице Будённовской. Запрет действует с 21 до 6 часов.