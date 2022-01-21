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В Ростове сняли запрет на въезд большегрузов

В Ростове сняли запрет на въезд большегрузов

В Ростове-на-Дону сняли установленный 24 января запрет на въезд большегрузов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ограничение сняли в районе проспекта 40-летия Победы (на улице Петрожицкого, 2а), на улице Днепропетровской со стороны проспекта Шолохова (в районе Малого Зеленого Кольца), на улице Обсерваторной (в районе 2-й Циолковской, 16). Также проезд для автомобилей весом больше трех с половиной тонн открыли по улице Пойменной в районе Сиверса.

Снегопад накрыл Ростов в минувший понедельник и стал причиной многокилометровых заторов по всему городу. Для того чтобы движение не парализовало полностью, власти решили запретить въезд в город большегрузам. Однако, непогода отступила, и ситуация нормализовалась. Ограничения сняли спустя сутки.
Фото: 1obl.ru
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