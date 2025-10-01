Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Крупный пожар разгорелся на складе в районе Вавилова в Ростове

Крупный пожар разгорелся на складе в районе Вавилова в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Вавилова произошел крупный пожар. Очевидцы запечатлели инцидент на фото и видео, которые были выложены в социальные сети, показывая серьезность ситуации.

По словам свидетелей, днем первого октября в районе АТП-3 на улице Вавилова загорелись складские постройки. Администрация Октябрьского района проинформировала, что на улице Монтажной, 4 пламя охватило 60 квадратных метров складского пространства.

Густой черный дым от пожара виден из разных уголков города. Подробности пожара еще уточняются.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.