Крупный пожар разгорелся на складе в районе Вавилова в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Вавилова произошел крупный пожар. Очевидцы запечатлели инцидент на фото и видео, которые были выложены в социальные сети, показывая серьезность ситуации.По словам свидетелей, днем первого октября в районе АТП-3 на улице Вавилова загорелись складские постройки. Администрация Октябрьского района проинформировала, что на улице Монтажной, 4 пламя охватило 60 квадратных метров складского пространства.Густой черный дым от пожара виден из разных уголков города. Подробности пожара еще уточняются.