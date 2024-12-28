Названы улицы в Ростове, где будет запрещено движение большегрузов

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Опубликован список улиц в Ростове, где запрещено проезжать большегрузам. Об этом сообщили в городской администрации.Меры введут с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Проехать нельзя будет на Малиновского (со стороны а/д А-280); Таганрогской (со стороны а/д А-280); Зрелищной - Оганова - Особенной (со стороны кольцевой развязки); Сосновой (со стороны проспекта Торгового Краснокрымского с.п.); Орбитальной, 11 (со стороны ул. Обсерваторной; Виталия Ходоша (со стороны а/д Щепкинского шоссе); Малое Зеленое Кольцо (со стороны проспекта Аксайского); Шолохова (со стороны проспекта Аксайского); 40-летия Победы (со стороны а/д М-4); путепровод по Пойменной (ориентир Шоссейная, 2г); Западное шоссе – Всесоюзная (пост ДПС); Нозадзе (со стороны улицы Кумженской), Днепропетровской и Каскадной (со стороны х. Камышеваха). Невозможен и транзит грузовых автомобилей через центр города, включая микрорайоны Нахичевань, Сельмаш, Берберовка, Рабочий городок, Новое Поселение.В запрещенную зону можно въехать только в нескольких случаях. К примеру, если машина предназначена для перевозки людей, или же без прицепа весом не больше 26 тонн, если машина обслуживает предприятия в обозначенной зоне. Разрешен въезд грузовикам «Почты России».Полный список улиц опубликовали на сайте городской администрации.