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В Аксайском лесу местный житель обнаружил огромный гриб-монстр

В Аксайском лесу местный житель обнаружил огромный гриб-монстр
Житель Ростовской области нашел в лесу огромный гриб-монстр. О своей необычной находке рассказал грибник Игорь Юдин.

В лесу, расположенном в Аксайском районе, Игорь обнаружил тополевую рядовку. Этот вид грибов довольно часто встречается в Ростовской области. Но его внушительные размеры привлекли внимание грибника. Диаметр шляпки гриба составлял около 30 сантиметров.
 
- Топольки такого размера бывают редко. Их собирают раньше. Обычная рядовка ценится именно в молодом возрасте. Вот когда шляпка еще не открылась, когда он еще маленький, кругленький. Вот тогда он самый идеальный, идет на мариновку, маленький, хрустящий, красота, но и такие грибы также можно солить, квасить, мариновать, вот после вымачивания, - рассказал Игорь Юдин. 


Разумеется, такой крупный гриб уже не годится в пищу. Игорь сделал снимок этого великана и оставил его в лесу.

По словам любителя грибов, в регионе начали появляться первые зимние грибы. В лесных угодьях уже можно найти зимний опёнок.
Фото: ростов.ру
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