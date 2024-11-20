В Аксайском лесу местный житель обнаружил огромный гриб-монстр
Житель Ростовской области нашел в лесу огромный гриб-монстр. О своей необычной находке рассказал грибник Игорь Юдин.
В лесу, расположенном в Аксайском районе, Игорь обнаружил тополевую рядовку. Этот вид грибов довольно часто встречается в Ростовской области. Но его внушительные размеры привлекли внимание грибника. Диаметр шляпки гриба составлял около 30 сантиметров.
Разумеется, такой крупный гриб уже не годится в пищу. Игорь сделал снимок этого великана и оставил его в лесу.
По словам любителя грибов, в регионе начали появляться первые зимние грибы. В лесных угодьях уже можно найти зимний опёнок.