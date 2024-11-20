В Аксайском лесу местный житель обнаружил огромный гриб-монстр

- Топольки такого размера бывают редко. Их собирают раньше. Обычная рядовка ценится именно в молодом возрасте. Вот когда шляпка еще не открылась, когда он еще маленький, кругленький. Вот тогда он самый идеальный, идет на мариновку, маленький, хрустящий, красота, но и такие грибы также можно солить, квасить, мариновать, вот после вымачивания, - рассказал Игорь Юдин.

Фото: ростов.ру

Житель Ростовской области нашел в лесу огромный гриб-монстр. О своей необычной находке рассказал грибник Игорь Юдин.В лесу, расположенном в Аксайском районе, Игорь обнаружил тополевую рядовку. Этот вид грибов довольно часто встречается в Ростовской области. Но его внушительные размеры привлекли внимание грибника. Диаметр шляпки гриба составлял около 30 сантиметров.Разумеется, такой крупный гриб уже не годится в пищу. Игорь сделал снимок этого великана и оставил его в лесу.По словам любителя грибов, в регионе начали появляться первые зимние грибы. В лесных угодьях уже можно найти зимний опёнок.