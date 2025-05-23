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В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны

В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны
В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны. Мужчина по имени Николай поделился своим открытием с корреспондентом DonDay.

В первые теплые дни мая Николай отправился на поиски грибов. Вместе с друзьями он исследовал лес, не ожидая встретить такое изобилие. Но удача улыбнулась ему. Грибов было много, и они были огромными.

— Эти грибы у нас называют печерицами или шампиньонами. На самом деле они не такие тяжелые, как кажется. Обычно они весят, как куриное яйцо, когда молодые и сочные, — рассказал Николай.


Он также отметил, что чем больше гриб, тем легче он становится.

— Грибы ароматные и вкусные. Мы нашли их в районе поселка Маныч. Если прийти на такую поляну первым, можно собрать до 100 килограммов, — добавил Николай.


Грибник рассказал, что эти грибы растут семейками и образуют большие грибницы, достигающие до 20 метров в длину.

Николай признался, что, увидев такую поляну с гигантскими грибами, невозможно не восхититься красотой природы. Для него донская природа остается самой прекрасной и живописной.
Фото: Дондей
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