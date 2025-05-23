В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны
В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны. Мужчина по имени Николай поделился своим открытием с корреспондентом DonDay.
В первые теплые дни мая Николай отправился на поиски грибов. Вместе с друзьями он исследовал лес, не ожидая встретить такое изобилие. Но удача улыбнулась ему. Грибов было много, и они были огромными.
Он также отметил, что чем больше гриб, тем легче он становится.
Грибник рассказал, что эти грибы растут семейками и образуют большие грибницы, достигающие до 20 метров в длину.
Николай признался, что, увидев такую поляну с гигантскими грибами, невозможно не восхититься красотой природы. Для него донская природа остается самой прекрасной и живописной.