— Эти грибы у нас называют печерицами или шампиньонами. На самом деле они не такие тяжелые, как кажется. Обычно они весят, как куриное яйцо, когда молодые и сочные, — рассказал Николай.

— Грибы ароматные и вкусные. Мы нашли их в районе поселка Маныч. Если прийти на такую поляну первым, можно собрать до 100 килограммов, — добавил Николай.

Фото: Дондей

В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны. Мужчина по имени Николай поделился своим открытием с корреспондентом DonDay.В первые теплые дни мая Николай отправился на поиски грибов. Вместе с друзьями он исследовал лес, не ожидая встретить такое изобилие. Но удача улыбнулась ему. Грибов было много, и они были огромными.Он также отметил, что чем больше гриб, тем легче он становится.Грибник рассказал, что эти грибы растут семейками и образуют большие грибницы, достигающие до 20 метров в длину.Николай признался, что, увидев такую поляну с гигантскими грибами, невозможно не восхититься красотой природы. Для него донская природа остается самой прекрасной и живописной.