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В Ростовской области нашли редкий мухомор Виттадини

В Ростовской области нашли редкий мухомор Виттадини
В Ростовской области местный житель обнаружил редкий гриб — мухомор Виттадини. Он рассказал об этом корреспонденту DonDay 4 июля.

Александр из Октябрьского района нашел этот гриб в своем саду в слободе Красюковской.

— Я вышел прополоть грядки и увидел мухомор Виттадини, — говорит Александр.


Он сам увлекается грибами и сразу узнал редкий вид. Александр решил оставить гриб в саду.

Мухомор Виттадини белый с «бородавками» и плотной структурой. Он растет на засушливых пастбищах и песчаных почвах, любит солнце. Но люди часто используют такие места, и гриб исчезает. Поэтому он занесен в Красную книгу.
Фото: Дондей
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