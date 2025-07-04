В Ростовской области нашли редкий мухомор Виттадини
В Ростовской области местный житель обнаружил редкий гриб — мухомор Виттадини. Он рассказал об этом корреспонденту DonDay 4 июля.
Александр из Октябрьского района нашел этот гриб в своем саду в слободе Красюковской.
Он сам увлекается грибами и сразу узнал редкий вид. Александр решил оставить гриб в саду.
Мухомор Виттадини белый с «бородавками» и плотной структурой. Он растет на засушливых пастбищах и песчаных почвах, любит солнце. Но люди часто используют такие места, и гриб исчезает. Поэтому он занесен в Красную книгу.