В Ростовской области нашли редкий мухомор Виттадини

— Я вышел прополоть грядки и увидел мухомор Виттадини, — говорит Александр.

Фото: Дондей

В Ростовской области местный житель обнаружил редкий гриб — мухомор Виттадини. Он рассказал об этом корреспонденту DonDay 4 июля.Александр из Октябрьского района нашел этот гриб в своем саду в слободе Красюковской.Он сам увлекается грибами и сразу узнал редкий вид. Александр решил оставить гриб в саду.Мухомор Виттадини белый с «бородавками» и плотной структурой. Он растет на засушливых пастбищах и песчаных почвах, любит солнце. Но люди часто используют такие места, и гриб исчезает. Поэтому он занесен в Красную книгу.