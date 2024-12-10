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В Ростове часть Ворошиловского района осталась без воды

В Ростове часть Ворошиловского района осталась без воды
В Ростове-на-Дону часть Ворошиловского района осталась без воды. Коммунальная авария 10 декабря произошла на проспекте Михаила Нагибина.

Ограничения водоснабжения коснулись людей, которые проживают в границах: проспект Михаила Нагибина — переулок Обуховский — проспект Ленина — улица Нансена — улица Турмалиновская.

На место аварии приехали сотрудники водоканала. Они приступили к ремонту.

- Ориентировочное время завершения работ — 11 декабря до 05:00, — сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Фото: Ростов.Ру
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