В Ворошиловском районе Ростова две недели не будет горячей воды
Сотни жителей Ростова-на-Дону почти на две недели останутся без горячей воды. В администрации Ворошиловского района города сообщили, что на одной из котельных будет проводиться ремонт.
Горячее водоснабжение прекратят с 16 до 29 июня по адресам:
- улица Башкирская, 4/4-4/6;
- улица Борко, 1-10;
- улица Волкова, 2-10/4;
- улица Капустина, 8-28/1;
- проспект Королёва, 24-30;
- бульвар Комарова, 1 и 34-42;
- проспект Космонавтов, 16/32-30/22;
- проспект Михаила Нагибина, 57;
- проспект Ленина, 43/1-43/5, 132/20-243/1;
- улица Пацаева, 1, 5 и 7/1;
- улица Нансена, 435-439;
- улица Погодина, 20-20/43;
- улица Труда, 12-15;
- улица Евдокимова;
- улица Водников;
- переулок Забайкальский.
Ремонтные работы проводят в рамках подготовки к новому отопительному сезону.