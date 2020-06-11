В Ворошиловском районе Ростова две недели не будет горячей воды

Сотни жителей Ростова-на-Дону почти на две недели останутся без горячей воды. В администрации Ворошиловского района города сообщили, что на одной из котельных будет проводиться ремонт.Горячее водоснабжение прекратят с 16 до 29 июня по адресам:- улица Башкирская, 4/4-4/6;- улица Борко, 1-10;- улица Волкова, 2-10/4;- улица Капустина, 8-28/1;- проспект Королёва, 24-30;- бульвар Комарова, 1 и 34-42;- проспект Космонавтов, 16/32-30/22;- проспект Михаила Нагибина, 57;- проспект Ленина, 43/1-43/5, 132/20-243/1;- улица Пацаева, 1, 5 и 7/1;- улица Нансена, 435-439;- улица Погодина, 20-20/43;- улица Труда, 12-15;- улица Евдокимова;- улица Водников;- переулок Забайкальский.Ремонтные работы проводят в рамках подготовки к новому отопительному сезону.