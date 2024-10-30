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Из-за серии прорывов часть Ростова осталась без воды 30 октября.

Из-за серии прорывов часть Ростова осталась без воды 30 октября.
Из-за серии прорывов часть Ростова-на-Дону осталась без водоснабжения 30 октября. Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ и электроэнергии.

На улице Волкова произошел первый порыв, из-за чего временно ограничено холодное водоснабжение на участках: от проспекта Космонавтов до улицы Волкова и от бульвара Комарова до улицы Волкова. Воду обещают вернуть до 17:00.

Затем произошла авария на водопроводных сетях по проспекту Ленина. Воды нет в границах: улица Труда – ручей Безымянный – улица Харьковская. После этого без водоснабжения остались жители домов в границах: проспект Буденновский – Доломановский переулок, улица Большая Садовая – улица Станиславского. Причиной стал порыв по улице Серафимовича.

Еще одна авария произошла на Марсовом переулке. По этой причине воды нет в границах: по Марсовому переулку от улицы Белинского до улицы Коровкина.

Кроме того, из-за порыва на водопроводных сетях по улице Трудящихся будет временно ограничено холодное водоснабжение в границах: проспект Ставского – улица Вагулевского – переулок Защитного – улица Профсоюзная, переулок Ярославский.

На месте порывов работают специалисты «Ростовводоканала». Вернуть водоснабжение обещают до 18:00.
Фото: Ростов ру
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