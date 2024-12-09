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Часть Ростова осталась без воды 9 декабря из-за аварий

Часть Ростова осталась без воды 9 декабря из-за аварий
В Ростове-на-Дону 9 декабря сотни жителей остались без воды из-за аварий на водопроводных сетях. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Прорыв произошел на улице Павленко. В результате временно ограничено холодное водоснабжение в границах: улица Федора Зявкина – улица Пермская, переулок Джамбульский – улица Павленко.

Также коммунальная авария случилась на водопроводных сетях по улице Каширской. По этой причине жители улицы остались без холодного водоснабжения.

Восстановить подачу воды планируется до 18:00.
Фото: Ростов ру
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