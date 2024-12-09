Часть Ростова осталась без воды 9 декабря из-за аварий

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону 9 декабря сотни жителей остались без воды из-за аварий на водопроводных сетях. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.Прорыв произошел на улице Павленко. В результате временно ограничено холодное водоснабжение в границах: улица Федора Зявкина – улица Пермская, переулок Джамбульский – улица Павленко.Также коммунальная авария случилась на водопроводных сетях по улице Каширской. По этой причине жители улицы остались без холодного водоснабжения.Восстановить подачу воды планируется до 18:00.