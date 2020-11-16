В Ростове ЦГБ № 1 снова пытается приобрести баллоны с кислородом
История покупки кислорода для МБУЗ «ЦГБ имени Н. А. Семашко» продолжается. Контракт на приобретение баллонов для пациентов ковидных госпиталей снова появился на сайте госзакупок 18 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, больнице не удалось найти необходимое количество баллонов кислорода за 78,5 рубля. Причиной стало отсутствие заявок возможных подрядчиков. Чтобы все-таки успешно осуществить закупку, медучреждение снизило количество требуемой продукции со 157 до 120 тысяч баллонов объемом по 40 литров. Новая покупка обойдется ЦГБ почти в 60 миллионов рублей, которые больница выделит из средств, полученных на оказание медпомощи в системе ОМС (обязательного медицинского страхования).
Победитель конкурса станет известен 27 ноября. Остается надеяться, что на этот раз пациенты ковидного госпиталя на базе ЦГБ не останутся без такого необходимого для них кислорода.
При этом ситуация с коронавирусом в Ростовской области по-прежнему напряженная. Несмотря на все введенные меры и последующие постановления об их ужесточении, в регионе COVID-19 ежедневно заражаются несколько сотен человек. За минувшие сутки диагноз поставили 309 дончанам. Общее количество заболевших достигло 36 216 человек. Более того, растет число жертв пандемии. Так, от нового вируса скончались 1 113 жителей Ростовской области, из которых 19 ушли из жизни за последние 24 часа.