В Ростове ЦГБ им. Семашко закупает кислород на 78,5 миллионов рублей

В Ростове МБУЗ ГБ № 1 имени Н. А. Семашко ищет подрядчика, который предоставит кислородные баллоны для пациентов ковидных госпиталей. Соответствующий документ 2 ноября появился на сайте государственных закупок.В контракте указано, что больница приобретет 157 тысяч баллонов, в каждом из которых содержится по 40 литров кислорода. Общая стоимость необходимой покупки составляет 78,5 миллиона рублей. Баллоны с кислородом планируется купить за счет собственных средств, полученных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медстрахования (ОМС).Заявки на участие принимаются до 11 ноября, а 12-го числа аукцион пройдет в электронной форме. Однако пока анкеты желающих подрядчиков не указаны.Напомним, в донском регионе ситуация по COVID-19 остается критической. Ежедневно коронавирусом заражаются не менее 300 человек, из которых около трети находятся в зоне риска. Именно эти 30% с большей вероятностью тяжело перенесут опасный вирус и будут нуждаться в кислороде. Если медучреждения не смогут своевременно обеспечить их необходимым кислородом, количество смертей от инфекции на Дону резко возрастет.