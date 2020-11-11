ЦГБ им. Семашко в Ростове не смогла заключить контракт на поставку кислорода

МБУЗ «ГБ № 1 имени Н. А. Семашко» в Ростове не смогло найти подрядчика, который поставил бы кислородные баллоны на сумму 78,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 13 ноября.Согласно техзаданию больнице нужно 157 тысяч баллонов кислорода, по 40 литров объемом каждый, для пациентов ковидных госпиталей. На это приобретение ЦГБ готова потратить 78,5 миллиона рублей. Кислород должен соответствовать всем требованиям и иметь высший сорт.Однако срок подачи заявок закончился, но анкет желающих подрядчиков так и не появилось. В связи с этим закупку признали несостоявшейся. Чтобы найти поставщика, ЦГБ придется пересмотреть ценообразование.Стоит отметить, что за последние несколько месяцев информация о закупке кислорода появилась сразу для нескольких больниц. Если ранее больные в нем нуждались очень редко, то теперь кислород стал на вес золота. Поддержка кислородом, как правило, требуется людям с новой коронавирусной инфекцией. Больные дончане в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. По данным на 13 ноября, к искусственной вентиляции легких подключены 157 жителей Ростовской области.