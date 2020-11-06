В Батайске ЦГБ закупает кислород на 4,5 миллиона рублей
МБУЗ ЦГБ города Батайска ищет подрядчика, который предоставит кислородные баллоны для пациентов ковидных госпиталей. Соответствующий документ 9 ноября опубликован на сайте государственных закупок.
Как указано в контракте, больница приобретет 46,5 тысячи баллонов объемом по 40 литров кислорода. Стоимость такой покупки составит 4,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что баллоны с кислородом планируется приобрести за счет собственных средств больницы, полученных на оказание медпомощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Заявки на участие принимаются до 17 ноября, а 19-го числа аукцион пройдет в электронном формате. Однако анкеты участников пока не указаны.
Напомним, ранее на сайте госзакупок был размещен документ о приобретении кислородных баллонов МБУЗ ЦГБ имени Н. А. Семашко. Больница намерена купить 157 тысяч баллонов общей стоимостью 78,5 миллиона рублей. Как и ЦГБ Батайска, ростовская больница потратит на это приобретение собственные средства.
В контрактах указано, что баллоны закупят для использования в 2021 году. Однако людей, остро нуждающихся в кислороде, с каждым днем становится все больше. В регионе врачи ежедневно выявляют несколько сотен больных коронавирусом дончан, среди которых около половины находятся в зоне риска, а значит, болезнь у них будет протекать намного тяжелее. Кроме того, большинство заболевших людей старше 60 лет не могут побороть COVID-19 и осложнения хронических заболеваний, которые он вызывает. Такими темпами приобретенные баллоны могут потребоваться намного раньше заявленных сроков.