В Ростове цена за одну гвоздику выросла до 800 рублей ко Дню Победы
В Ростове зафиксирована аномально высокая цена на гвоздики — одна штука стоит 800 рублей. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на местных жителей.
Жительница Ростова заметила такой ценник в одном из популярных продуктовых магазинов города. Сначала она подумала, что это стоимость целой охапки цветов. Однако, присмотревшись, она была шокирована.
Обычно цена одной гвоздики в Ростове составляет от 150 до 200 рублей. Причины резкого повышения цен в этом конкретном магазине остаются неизвестными.