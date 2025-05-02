Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове цена за одну гвоздику выросла до 800 рублей ко Дню Победы

В Ростове цена за одну гвоздику выросла до 800 рублей ко Дню Победы
В Ростове зафиксирована аномально высокая цена на гвоздики — одна штука стоит 800 рублей. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на местных жителей.

Жительница Ростова заметила такой ценник в одном из популярных продуктовых магазинов города. Сначала она подумала, что это стоимость целой охапки цветов. Однако, присмотревшись, она была шокирована.

— Оказалось, что за один стебель гвоздики просят 800 рублей. Это невероятно дорого, — поделилась своими впечатлениями женщина. — Я не проверяла цены в других магазинах или цветочных лавках, но такую стоимость за один цветок вижу впервые.


Обычно цена одной гвоздики в Ростове составляет от 150 до 200 рублей. Причины резкого повышения цен в этом конкретном магазине остаются неизвестными.
фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.