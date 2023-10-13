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В Ростовской области подскочили цены на говядину, свинину и масло

В Ростовской области подскочили цены на говядину, свинину и масло
Специалисты зафиксировали подорожание продуктовой корзины питания. Актуальную стоимость на отдельные продовольственные товары за сентябрь опубликовал Ростовстат.

Больше всего в донском регионе увеличилась стоимость мяса. Так, стоимость говядины увеличилась на 10 рублей – до 492 рублей. Кроме того, цена на свинину выросла с 358 до 361 рубля. Цена на баранину в сентябре увеличилась на пять рублей – до 550 рублей.

Также дорого обойдутся местным жителям овощи. К примеру, в августе стоимость помидоров составляла 79 рублей, сейчас выросла до 102 рублей. Такая же ситуация – с огурцами. В августе цена на продукт была 85 рублей, теперь – 93 рубля.

Всего на шесть рублей поднялись цены на подсолнечное масло – до 124 рублей. Подорожали и куриные яйца – до 83 рублей.

Немного снизилась цена на сахар – с 72 рублей до 71 рубля, а также на сметану – с 283 до 282 рублей и муку – с 43 до 42 рублей.
Фото: Rostov.ru
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