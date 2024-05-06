В преддверии Дня Победы стоимость гвоздик выросла на 10%

Фото: DonDay

В преддверии Дня Победы цены на гвоздики увеличились на 10%. Информацию об этом Donday рассказала флорист из Ростова Валентина Терновая.Как сообщила эксперт, цены взлетели из-за надвигающегося праздника. Все дело в том, что спрос в такие дни растет, поэтому увеличение стоимости - исключительно коммерческий ход цветочного бизнеса. Так, в преддверии 9 Мая самым актуальным для продажи цветком стала гвоздика.- Гвоздика – стойкий, «выносливый» цветок, именно такие качества всегда были свойственны храброму воину. Кроме того, красный цвет символизирует кровь, пролитую героями ради свободы и независимости Родины, - добавила Валентина.Стоимость одной гвоздики до праздников составляла 100 рублей, затем из-за спроса покупателей она выросла на 10%. В среднем одну гвоздику теперь можно купить по стоимости 110-120 рублей. При этом цена может быть иной, это зависит от цветочного бутика. Вероятнее всего, дешевле купить цветы можно будет на рынке.Однако самые ходовые растения не поменялись в цене. К примеру, пионы можно приобрести от 200 рублей, ромашки - от 100, альстромерию - от 130 рублей, каллы - 260, матиолу и львиный зев продадут по стоимости от 150 рублей за штуку.Валентина Терновая в цветочном бизнесе - более семи лет. Она открыла свою стационарную мастерскую и работает в ней уже пять лет. Любовь к цветам у женщины появилась с детства. На даче ее бабушка выращивала растения на продажу, затем увлеклась делом и Валентина.