За год цены на продукты в Ростовской области подскочили на 14%

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Цена на минимальный набор продуктов с декабря 2022-го по декабрь 2023 года в Ростовской области повысилась на 14%. Она подскочила примерно с 5 467 до 6 237 рублей.Средняя стоимость говядины повысилась на 7,4%. В 2022-м килограмм мяса стоил 469 рублей. В прошлом году цена продукта достигла 504 рублей. Такая же ситуация — с бараниной. Цена возросла на 13,2% — с 502 до 569 рублей. Еще больше выросла стоимость курицы — со 165 рублей до 216 (это почти 31%).Также в магазинах подорожала молочная продукция. В 2022 году килограмм творога стоил 384 рубля. За год продукт подорожал на 4,6% — до 402 рублей. На питьевое цельное пастеризованное молоко цена поднялась на 31%. Стоимость повысилась с 70 до 93 рублей.В 2022-м рис можно было приобрести за 91 рубль. В конце 2023-го товар стоил более 105 рублей. Цена поднялась примерно на 13%. Подорожание коснулось и овощей. Цена моркови повысилась с 35 до 40 рублей (14%), огурцов — со 171 до 204 рублей (19%), помидоров — со 142 до 207 рублей (45%), лука — с 27 до 33 рублей (22%).Однако не все продукты подорожали. Стоимость картофеля понизилась с 33 до 29 рублей. Цена упала и на крупы овсяную и перловую — с 48 до 40 рублей.