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В Ростовской области родные уже месяц ищут 41-летнего мужчину

В Ростовской области родные уже месяц ищут 41-летнего мужчину

В Ростовской области близкие продолжают искать 41-летнего без вести пропавшего мужчину уже на протяжении месяца. С 14 декабря прошлого года нет никаких сведений о местонахождении Алексея Фомина.

Мужчина вышел из своего дома в селе Самарском, не сообщив никому о своих планах. Родственники забеспокоились, когда он не вернулся и перестал отвечать на звонки. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже к поискам подключились волонтеры.

У Алексея рост – около 172 сантиметров и обычное телосложение. У него светло-русые волосы и светло-карие глаза.

На данный момент отсутствует информация о его одежде в день исчезновения.

Если у вас есть какие-либо сведения о его местонахождении, просим обратиться в полицию или позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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