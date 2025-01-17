В Ростовской области родные уже месяц ищут 41-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области близкие продолжают искать 41-летнего без вести пропавшего мужчину уже на протяжении месяца. С 14 декабря прошлого года нет никаких сведений о местонахождении Алексея Фомина.Мужчина вышел из своего дома в селе Самарском, не сообщив никому о своих планах. Родственники забеспокоились, когда он не вернулся и перестал отвечать на звонки. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже к поискам подключились волонтеры.У Алексея рост – около 172 сантиметров и обычное телосложение. У него светло-русые волосы и светло-карие глаза.На данный момент отсутствует информация о его одежде в день исчезновения.Если у вас есть какие-либо сведения о его местонахождении, просим обратиться в полицию или позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.