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В Ростовском-на-Дону зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки

В Ростовском-на-Дону зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки
В Ростовском зоопарке степные сурки вышли из зимней спячки. В течение трех месяцев животные накапливали жир в своих норах. Информацию сотрудники зоосада сообщили 30 марта.

В период сна у сурков замедляются все жизненные процессы, сердцебиение. Понижается даже температура тела. Из спячки байбаки, как правило, выходят в конце февраля – начале марта. Сначала они как следует откармливаются, а затем начинают рыть новые норы.

Сурки чувствуют себя хорошо после спячки. Посетители снова могут посмотреть на любимых зверьков.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
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