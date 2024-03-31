В Ростовском-на-Дону зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.

В Ростовском зоопарке степные сурки вышли из зимней спячки. В течение трех месяцев животные накапливали жир в своих норах. Информацию сотрудники зоосада сообщили 30 марта.В период сна у сурков замедляются все жизненные процессы, сердцебиение. Понижается даже температура тела. Из спячки байбаки, как правило, выходят в конце февраля – начале марта. Сначала они как следует откармливаются, а затем начинают рыть новые норы.Сурки чувствуют себя хорошо после спячки. Посетители снова могут посмотреть на любимых зверьков.