После атаки БПЛА в Новошахтинске оцепили район

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После атаки БПЛА в Новошахтинске Ростовской области оцепили район. Происшествие случилось в ночь на 1 августа.Врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал о последствиях ночной атаки. В Новошахтинске в частном доме выбили стекла, где проживала многодетная семья. Кроме того, в крышу еще одного дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА.После происшествия на места прибыли экстренные службы, территорию оцепили.«Работают специалисты», — отметили в мэрии.