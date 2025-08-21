Новости
Подвоз воды к месту тушения пожара после атаки БПЛА организовали в Новошахтинске

После инцидента с дроном и возникшего пожара в Новошахтинске, правительство Ростовской области приняло меры по обеспечению водой зоны бедствия. Об этом сообщил руководитель городской администрации, Сергей Бондаренко.

Напомним, что в ночь на 21 августа возгорание на промышленном объекте было вызвано падением беспилотника. Системы ПВО успешно отразили ночные атаки в ряде городов и районов, таких как Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Белокалитвинский и Тарасовский районы.

По словам главы города, 21 августа будет проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В данный момент организована доставка воды с помощью автоцистерн для быстрого пополнения запасов для пожаротушения. Операция по тушению пожара продолжается.
Фото: Donday
