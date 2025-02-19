В Ростове ищут пропавшего без вести 65-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону родные ищут 65-летнего Олега Ясинецкого, который пропал без вести. Сведения о его местоположении отсутствуют с 19 февраля.Мужчина покинул дом, не сообщив никому о своем направлении, и его отсутствие заметили родственники, когда он не вернулся. В итоге близкие обратились за помощью в полицию, к которым позже подключились волонтеры для поисков.Олег имеет рост примерно 175 сантиметров и плотное телосложение. Он лысый и обладает карими глазами.В день своего исчезновения на нем была темно-коричневая куртка, серый жилет и черные брюки. На голове он носил коричневую фуражку, а на ногах – черные туфли.Если вы узнали этого мужчину на фотографии или обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обратиться в полицию или по телефону: 8 800 700 54 52.