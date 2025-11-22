Новости
В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В Ростовской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом можно судить по обновленным прогнозам синоптиков Гидрометцентра.

Ранее предупреждение о густом тумане действовало до 13:00 22 ноября. Теперь оно распространено до 9:00 24 ноября. В ведомстве добавили, что это погодное явление ожидается лишь местами в донском регионе.

Желтый уровень означает, что метеоусловия могут представлять потенциальную опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов. Людям важно быть предельно внимательными.
